В Киеве под Кабмином прошел Конопляный марш

Активисты требуют свободный доступ к лечению каннабисом.

В Киеве под стенами здания Кабинета министров прошел Конопляный марш свободы.

Как сообщает АСПИ, десятки участников акции, которые пришли в центр Киева, борются за легализацию каннабиса в медицинских целях.

Активисты требуют начать медицинское исследование конопли и декриминализировать правонарушения. Люди вышли с плакатами “Запрет каннабиса - преступление против свободы“, “Мы нуждаемся в марихуане“.

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Активисты заявляют, что марихуана необходима для людей, которые имеют онкологические заболевания, эпилепсию, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера.

Также среди требований - полная реорганизация органов по контролю и борьбе с наркотиками.

Напомним, прошлый Конопляный марш прошел также под Кабмином в мае. Активисты и тогда выдвигали идентичные требования.