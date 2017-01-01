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В Киеве под Кабмином прошел Конопляный марш

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Активисты требуют свободный доступ к лечению каннабисом.
В Киеве под Кабмином прошел Конопляный марш
aspi.com.ua

В Киеве под стенами здания Кабинета министров прошел Конопляный марш свободы.

Как сообщает АСПИ, десятки участников акции, которые пришли в центр Киева, борются за легализацию каннабиса в медицинских целях.

Активисты требуют начать медицинское исследование конопли и декриминализировать правонарушения. Люди вышли с плакатами “Запрет каннабиса - преступление против свободы“, “Мы нуждаемся в марихуане“.

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Активисты заявляют, что марихуана необходима для людей, которые имеют онкологические заболевания, эпилепсию, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. 

Также среди требований - полная реорганизация органов по контролю и борьбе с наркотиками. 

Напомним, прошлый Конопляный марш прошел также под Кабмином в мае. Активисты и тогда выдвигали идентичные требования.

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Теги: Конопляный марш, Кабмин, канабис, конопля
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