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В Борисполе разоблачили трех человек с фальшивыми документами

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Все трое граждан были привлечены к ответственности и отправлены обратным рейсом в страну выезда.
Трое иностранцев не прошли паспортный контроль в Борисполе
Трое иностранцев не прошли паспортный контроль в Борисполе
Госпогранслужба Украины

За минувшие сутки пограничники в киевском аэропорту Борисполь обнаружили два поддельных паспортных документа и один чужой паспорт.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 11 ноября.

Так, во время мероприятий пограничного контроля пограничники задержали двух иностранок. У одной из них был поддельный паспорт гражданки Конго, а у другой – чужой австрийский документ. Женщины планировали добраться до Стамбула и Лондона.

Кроме того, при оформлении рейса в Торонто пограничники обнаружили мужчину, паспорт которого также оказался фальшивым.

Все трое граждан были привлечены к ответственности и отправлены обратным рейсом в страну выезда.

Ранее на этой неделе в Борисполе задержали священника с поддельным паспортом Болгарии. Также у него нашли настоящие паспорта Украины и России.

Напомним, в аэропорту Борисполь задержали рекордную партию контрабандных телефонов Zetex из Гонконга.

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Теги: паспорт, документ, Борисполь, документы, фальшивка, пограничная служба, аэропорт Борисполь, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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