В Киеве мужчина избил и покусал полицейских

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

В Дарницком районе Киева в понедельник, 12 ноября, неадекватный мужчина избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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“В дежурную часть полиции позвонил несовершеннолетний и сообщил о конфликте между родителями. По прибытию правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры“, - говорится в сообщении.

Конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с правоохранителями, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а второго укусил. Буйного киевлянина все же задержали правоохранители.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, в сентябре в Виннице психиатр искусал бывшую жену.