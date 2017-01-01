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В Киеве водитель Uber избил подругу замглавы Администрации президента

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В столице водитель такси Uber избил жену друга заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива.
Водитель такси Uber избил женщину в Киеве
Водитель такси Uber избил женщину в Киеве
Uber

В Киеве в пятницу, 10 августа, водитель такси Uber избил подругу заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

По его словам, инцидент произошел около 13:00.

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“Сегодня жену моего друга избил водитель Uber. Человек в клинике Шалимова. Будьте осторожны, берегите себя! И люди, если рядом с вами бьют человека, не стойте безразлично“, - написал Шимкив.

Он добавил, что полиция уже занимается делом.

Кроме того, на сообщение Шимкива отреагировала компания Uber, которая обратилась к нему с просьбой сообщить детали инцидента.

Перед этим сообщалось, что в Днепре грузовик протаранил такси с заместителем мэра.

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Теги: Киев, женщины, столица, женщина, избиения, водитель, избиение, такси, Администрация Президента, таксист, пострадавшие, такси Uber
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Источник: korrespondent.net

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