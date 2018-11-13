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В Киеве падчерица убила мачеху: Погибшей было 34 года

Комментариев: 2
Конфликт возник из-за бытовых разногласий.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
kyiv.npu.gov.ua

В жилом доме на улице Курчатова в Деснянском районе Киева гражданский муж обнаружили труп 34-летней своей супруги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Как установили полицейские, в момент убийства в квартире находились две женщины — 34-летняя хозяйка и ее 23-летняя падчерица. Между ними произошел конфликт, в ходе которой девушка побила мачеху и ударила ее головой о кафельный пол. После этого падчерица ушла в свою комнату, а женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

“Следователям задержанная призналась, что у нее раньше часто происходили ссоры с родственниками на бытовой почве“, — сообщили в полиции.

Начато уголовное производство. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщины подрались
Женщины подрались
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось в июле, в Киеве мужчина насмерть забил пасынка и бросался с ножом на соседей.

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Теги: убийство, мачеха, падчерица, Киев
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Комментариев (2)
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Мистериокс    13.11.2018, 10:39
Оценка:  +1
Мистериокс
Шоколадный мир...
ПАТРИОТ    13.11.2018, 10:31
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Падчерица из С I4? Привычный способ дискуссии - головой о кафельный пол?
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