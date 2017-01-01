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В Киеве блондинка изрубила топором элитный Porsche

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Девушка разрисовала спорткар Porsche, написав на его дверях - сволочи.
Блондинка темпераментно мстит владельцу авто
Блондинка темпераментно мстит владельцу авто
скриншот из видео

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В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник, 13 ноября, неизвестная девушка намеренно повредила припаркованный автомобиль Porsche,  

Видео зрелищного происшествия опубликовала певица Тоня Матвиенко в Facebook.

На видео видно, что девушка в розовом пальто написала на дверях авто слово “Сволочи“, после чего начала яростно рубить машину топором.

Достоверно не известно, принадлежала ли элитная иномарка героине ролика или она уничтожала чужой автомобиль.

В комментариях к публикации одни киевляне предполагали, что женщина могла таким образом мстить своему любимому за измену, или за отказ жениться на ней. Другие пользователи не исключали, что поводом для такого поведениямогла послужить и неправильная парковка автомобиля.

Как сообщалось, в сентябре в Харькове девушке разбили монтировкой кабриолет.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: автомобили, Киев, видео, блондинки, девушки, porsche, топор
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