В Киеве блондинка изрубила топором элитный Porsche

Девушка разрисовала спорткар Porsche, написав на его дверях - сволочи.

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В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник, 13 ноября, неизвестная девушка намеренно повредила припаркованный автомобиль Porsche,

Видео зрелищного происшествия опубликовала певица Тоня Матвиенко в Facebook.

На видео видно, что девушка в розовом пальто написала на дверях авто слово “Сволочи“, после чего начала яростно рубить машину топором.

Достоверно не известно, принадлежала ли элитная иномарка героине ролика или она уничтожала чужой автомобиль.

В комментариях к публикации одни киевляне предполагали, что женщина могла таким образом мстить своему любимому за измену, или за отказ жениться на ней. Другие пользователи не исключали, что поводом для такого поведениямогла послужить и неправильная парковка автомобиля.

Как сообщалось, в сентябре в Харькове девушке разбили монтировкой кабриолет.