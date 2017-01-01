В Киеве блондинка изрубила топором элитный Porsche
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В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник, 13 ноября, неизвестная девушка намеренно повредила припаркованный автомобиль Porsche,
Видео зрелищного происшествия опубликовала певица Тоня Матвиенко в Facebook.
На видео видно, что девушка в розовом пальто написала на дверях авто слово “Сволочи“, после чего начала яростно рубить машину топором.
Достоверно не известно, принадлежала ли элитная иномарка героине ролика или она уничтожала чужой автомобиль.
В комментариях к публикации одни киевляне предполагали, что женщина могла таким образом мстить своему любимому за измену, или за отказ жениться на ней. Другие пользователи не исключали, что поводом для такого поведениямогла послужить и неправильная парковка автомобиля.
Как сообщалось, в сентябре в Харькове девушке разбили монтировкой кабриолет.