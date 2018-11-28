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Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке

Комментариев: 4
Пассажир был пьян.
Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/5
  • Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
  • Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
  • Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
  • Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
  • Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке
Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици
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В Киеве в одной из маршруток пьяный пассажир с ножом напал на девушку, с которой захотел познакомиться.

Об этом сообщает Киев оперативный со ссылкой на очевидца.

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Инцидент произошел в маршрутке № 439, которая курсирует от площади Победы на Виноградарь. Как сообщил очевидец Андрей, на одной из остановок в автобус зашёл молодой человек в нетрезвом состоянии.

“Через несколько остановок, мачо решило подкатить к девушке, чтобы познакомиться. Понятно, что девушка была против“, - сообщил очевидец.

Тогда дебошир достал нож и с криками: “я убью тебя“ набросился на девушку. Успокоили неадекватного парня другие пассажиры, отобрали у него нож и вызвали полицию.

Как сообщалось 27 ноября, в Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера.

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Теги: нож, нападение, маршрутка, Киев
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Комментариев (4)
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Gagarinn    28.11.2018, 13:41
Оценка:  0
Gagarinn
Успокоили или дали пиздюлей?
Это важно!
ConcorD    28.11.2018, 12:23
Оценка:  0
ConcorD
у него даже мошёнка бородатая ))) наверное чечен .
падаль короче при любых... на месте полицаев я бы такого вывез в неизвестном направлении и порезал на органы и отдал бы нуждающимся... кому сердце, кому печень, кому почки, кому еще что... такие не достойны топтать землю. тварь ссаная
темп    28.11.2018, 13:45
Оценка:  0
темп
Ты проверил,что бородатая?
ConcorD    28.11.2018, 12:18
Оценка:  0
ConcorD
епрст.... хотел познакомиться...
этот чудило наверное за даунбабвэ или лугандии приехал, это там так заведено, я знаю /)))
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