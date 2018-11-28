Пассажир был пьян.

Другие пассажиры маршрутки вступились за девушку и передали дебошира полици

Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке

Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке

В Киеве в одной из маршруток пьяный пассажир с ножом напал на девушку, с которой захотел познакомиться.

Об этом сообщает Киев оперативный со ссылкой на очевидца.

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Инцидент произошел в маршрутке № 439, которая курсирует от площади Победы на Виноградарь. Как сообщил очевидец Андрей, на одной из остановок в автобус зашёл молодой человек в нетрезвом состоянии.

“Через несколько остановок, мачо решило подкатить к девушке, чтобы познакомиться. Понятно, что девушка была против“, - сообщил очевидец.

Тогда дебошир достал нож и с криками: “я убью тебя“ набросился на девушку. Успокоили неадекватного парня другие пассажиры, отобрали у него нож и вызвали полицию.

Как сообщалось 27 ноября, в Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера.