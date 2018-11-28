Хотел познакомиться: Парень с ножом напал на девушку в киевской маршрутке
В Киеве в одной из маршруток пьяный пассажир с ножом напал на девушку, с которой захотел познакомиться.
Об этом сообщает Киев оперативный со ссылкой на очевидца.
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Инцидент произошел в маршрутке № 439, которая курсирует от площади Победы на Виноградарь. Как сообщил очевидец Андрей, на одной из остановок в автобус зашёл молодой человек в нетрезвом состоянии.
“Через несколько остановок, мачо решило подкатить к девушке, чтобы познакомиться. Понятно, что девушка была против“, - сообщил очевидец.
Тогда дебошир достал нож и с криками: “я убью тебя“ набросился на девушку. Успокоили неадекватного парня другие пассажиры, отобрали у него нож и вызвали полицию.
Как сообщалось 27 ноября, в Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера.
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падаль короче при любых... на месте полицаев я бы такого вывез в неизвестном направлении и порезал на органы и отдал бы нуждающимся... кому сердце, кому печень, кому почки, кому еще что... такие не достойны топтать землю. тварь ссаная
этот чудило наверное за даунбабвэ или лугандии приехал, это там так заведено, я знаю /)))