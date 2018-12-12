В Киеве ветеран АТО выпрыгнул с 14 этажа

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В Киеве на Харьковском шоссе в среду, 12 декабря, жители обнаружили труп мужчины. Тело лежало на пандусе возле первого парадного.

Об этом сообщает Информатор.

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:00. По словам правоохранителей, мужчина 1990 года рождения пропал еще 4 декабря. Он проживал в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14 этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки и после чего выпрыгнул с общего балкона.

Погибший упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Самоубийца получил несовместимые с жизнью травмы.

В сообщении отмечается, что погибший был участником боевых действий и уже пытался покончить с собой около месяца назад. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось 28 ноября, в Николаеве покончил с собой ветеран АТО.