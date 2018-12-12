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В Киеве ветеран АТО выпрыгнул с 14 этажа

Комментариев: 3
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
В Киеве ветеран АТО выпрыгнул с 14 этажа
© informator.news
Фото 1/3
  • Ранее мужчина уже предпринимал попытку самоубийства
  • Ранее мужчина уже предпринимал попытку самоубийства
  • Ранее мужчина уже предпринимал попытку самоубийства
В Киеве ветеран АТО выпрыгнул с 14 этажа
Ранее мужчина уже предпринимал попытку самоубийства
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В Киеве на Харьковском шоссе в среду, 12 декабря, жители обнаружили труп мужчины. Тело лежало на пандусе возле первого парадного.

Об этом сообщает Информатор.

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 07:00. По словам правоохранителей, мужчина 1990 года рождения пропал еще 4 декабря. Он проживал в соседнем доме. По предварительной информации, ранним утром погибший зашел в первое парадное и поднялся на 14 этаж. Там мужчина распивал спиртные напитки и после чего выпрыгнул с общего балкона.

Погибший упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Самоубийца получил несовместимые с жизнью травмы.

В сообщении отмечается, что погибший был участником боевых действий и уже пытался покончить с собой около месяца назад. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось 28 ноября, в Николаеве покончил с собой ветеран АТО.

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Теги: ветеран АТО, Киев, самоубийство
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Комментариев (3)
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Орест_Пiхва    12.12.2018, 12:12
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
На все воля Божья.
nvk1945    12.12.2018, 11:58
Оценка:  +3
nvk1945
Закономерный финал псевдогероев(
Зорян_и_Шкиряк    12.12.2018, 12:36
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Не будьте скотиной, гражданин!
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