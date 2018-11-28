В Николаеве покончил с собой ветеран АТО

Ветеран АТО после возвращения с войны ездил на заработки в Россию.

В Корабельном районе Николаева на улице Айвазовского, 3, вечером 27 ноября с балкона шестого этажа выбросился 26-летний участник АТО.

Об этом сообщают Новости-N.

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“Как рассказал брат погибшего, Роман, вечером Андрей пришел с работы. Они вдвоем поужинали, немножко выпили и вышли на балкон покурить. Казалось, ничего не предвещало беды, однако, неожиданно со словами: “Да пошло оно всё к ...“ Андрей перемахнул через перила балкона и полетел вниз“, - говорится в сообщении.

Молодой человек упал на крышу расположенной внизу пристройки. Брат сразу вызвал скорую помощь, полицию и спустился вниз. Андрей был ещё жив, но пока доехала “скорая“ и прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы взобраться по лестнице на крышу - пострадавший скончался.

По словам Романа, его брат является участником боевых действий в зоне АТО - он был мобилизован в 2014 году. Андрей воевал на Донбассе в течении семи месяцев. До мобилизации он работал в порту Ольвия.

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По возвращению с войны его обратно в порт не взяли, поэтому он ездил на заработки в Россию. Зарабатывал, по словам брата, нормально, более тысячи евро в месяц, так что материальных проблем у него не было. Полтора года назад Андрей женился - жена Елена, на момент самоубийства находилась дома.

Как сообщалось в апреле 2018 года, более 1000 участников АТО совершили самоубийство.