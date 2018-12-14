Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари
Парни пробежали несколько кругов по подземному переходу в галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками.
Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари
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Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари
Парни проиграли пари
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В центре Киева возле станции метро Площадь Льва Толстого в четверг, 13 декабря, обнаженные мужчины пробежали пять кругов по подземному переходу. Они прикрывались тарелками.
Об этом сообщает Информатор.
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“Забег“ начался около 20:30. По словам одного из участников, мужчины поспорили с конкурентами из другой компании. Сотрудники фирмы, выполнившей меньше договоров за день, должны были пробежаться по городу голышом. Всего мужчины пробежали около пяти кругов, после чего оделись в том же подземном переходе“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 12 декабря, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.