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Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари

Комментариев: 3
Парни пробежали несколько кругов по подземному переходу в галстуках и бабочках, прикрываясь тарелками.
Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Парни проиграли пари
  • Парни проиграли пари
  • Парни проиграли пари
  • Парни проиграли пари
  • Парни проиграли пари
Семь голых мужчин пробежались в центре Киева: Проиграли пари
Парни проиграли пари
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В центре Киева возле станции метро Площадь Льва Толстого в четверг, 13 декабря, обнаженные мужчины пробежали пять кругов по подземному переходу. Они прикрывались тарелками.

Об этом сообщает Информатор.

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“Забег“ начался около 20:30. По словам одного из участников, мужчины поспорили с конкурентами из другой компании. Сотрудники фирмы, выполнившей меньше договоров за день, должны были пробежаться по городу голышом. Всего мужчины пробежали около пяти кругов, после чего оделись в том же подземном переходе“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 12 декабря, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.

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Теги: пари, голые, Киев
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Комментариев (3)
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GALE    14.12.2018, 12:02
Оценка:  0
GALE
Призывники.
nvk1945    14.12.2018, 11:35
Оценка:  +1
nvk1945
Просто дол6оe6bl
Gagarinn    14.12.2018, 12:18
Оценка:  0
Gagarinn
Не просто, а голые долбоебы
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