В Киеве подозреваемый избил прокурора ГПУ

Инцидент произошел при попытке вручить подозреваемому обвинительный акт.

В Киеве возле киевского апелляционного административного суда подозреваемый избил прокурора Генеральной прокуратуры, который пытался вручить ему обвинительный акт.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

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Установлено, что 6 декабря около 18:30 возле апелляционного админсуда в Киеве мужчина нанес телесные повреждения прокурору, который вручал ему обвинительный акт.

На данный момент по делу назначена судмедэкспертиза, которая должна установить степень тяжести травм и их характер. Имя подозреваемого и прокурора в материалах не указывается.

Как сообщалось 6 октября, в Запорожской области похитили и избили чиновника.