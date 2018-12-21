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В Киеве подозреваемый избил прокурора ГПУ

Комментариев: 1
Инцидент произошел при попытке вручить подозреваемому обвинительный акт.
Назначена судмедэкспертиза
Назначена судмедэкспертиза
sud.ua

В Киеве возле киевского апелляционного административного суда подозреваемый избил прокурора Генеральной прокуратуры, который пытался вручить ему обвинительный акт.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

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Установлено, что 6 декабря около 18:30 возле апелляционного админсуда в Киеве мужчина нанес телесные повреждения прокурору, который вручал ему обвинительный акт.

На данный момент по делу назначена судмедэкспертиза, которая должна установить степень тяжести травм и их характер. Имя подозреваемого и прокурора в материалах не указывается.

Как сообщалось 6 октября, в Запорожской области похитили и избили чиновника.

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Теги: прокурор, Киев, избиение
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Комментариев (1)
Василище    21.12.2018, 12:36
Оценка:  0
Василище
Это уже полный капец...
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