Стало известно, в каких районах Киева чаще всего пропадают люди

Наиболее благополучный оказался Печерский район.

По данным правоохранительных органов, были названы районы столицы, где чаще всего пропадают люди.

Об этом сообщает Информатор.

По итогам 2018 года самым неблагополучным оказался Соломенский район – здесь зафиксировано 59 случаев пропажи людей.

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На втором месте – Деснянский район, где произошло 44 случая исчезновения местных жителей. Замыкает тройку Оболонский район, в котором за год люди терялись 35 раз.

В Шевченковском и Голосеевском районах за год зафиксировано по 34 случая пропажи людей. Немногим меньше – 33 случая – в Днепровском районе.

Реже всего пропадают жители Дарницкого района, где за год пропали 15 человек, и Подольского, в котором за год люди терялись 7 раз, пишет Статус Кво. Наиболее благополучный стал Печерский район: здесь за год зафиксировано всего 4 случая исчезновения людей.

Как сообщалось в октябре, стал известен самый криминальный город Украины.