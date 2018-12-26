Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киев доставили польские трамваи Pesa

Комментариев: 2
Теперь в столице есть 47 трамваев Pesa .
Два последних вагона прибыли в Киев
Два последних вагона прибыли в Киев
cfts.org.ua

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП Киевпастранс.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: В Киеве остановились скоростные трамваи

Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году, сообщает ЦТС. Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря. 

Напомним, власти Киева рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоростной трамвай, который соединит железнодорожные и трамвайные пути в одну систему.

Поделись:
Теги: Киевпастранс, трамваи, Польша, польские, заказные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    26.12.2018, 12:47
Оценка:  -3
Антибес
Pesa для пьяного ШОКоладного Пёса?Символично!))))))))
ShakhterDonetsk    26.12.2018, 12:56
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Вам в детстве очень сильно мозги прищемли дверью на вашей москве .
Антибес    26.12.2018, 13:04
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта,а на черновцы Pesa прибудут,чтобы ты почаще могла навещать Ирину Михайловну,а не на своих двоих,как сейчас.)))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь