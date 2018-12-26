В Киев доставили польские трамваи Pesa

Теперь в столице есть 47 трамваев Pesa .

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП Киевпастранс.

Об этом сообщает УНИАН.

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Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году, сообщает ЦТС. Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Напомним, власти Киева рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоростной трамвай, который соединит железнодорожные и трамвайные пути в одну систему.