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Под Киевом пьяный водитель протаранил семь автомобилей

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Находившийся за рулем Citroen нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу. Уровень алкоголя в крови составил 2 промилле.
В результате аварии одного человека забрала скорая, говорят очевидцы
В результате аварии одного человека забрала скорая, говорят очевидцы
facebook.com/KyivOperativ
В Гостомель под Киевом произошла масштабная авария с участием Citroen, который выехал на встречную полосу и протаранил семь автомобилей. Об этом сообщает Киев Оперативный.
 
"Пьяный мужчина выехал на встречную полосу и протаранил 7 автомобилей, среди которых и наша. Находясь в нетрезвом состоянии 2.00 промилле (и это уже после 3х часов отдыха в полицейском авто), он вызвал помощь, его товарищи пытались "решить вопрос" с полицией", - рассказывает очевидец, пострадавшей в ДТП.
 
По ее словам, одного человека с места аварии забрала скорая.
 
 
Как сообщалось, накануне на трассе Киев-Чернигов Opel, водитель которого не справился с управлением, влетел в припаркованный на обочине грузовик, погибли три человека.
 
Днем ранее под Киевом столкнулись Таврия и Нива. Двое людей погибли.
 
 

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Теги: ДТП, Киевская область, фото, авария, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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