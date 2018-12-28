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На всех кладбищах Киева установят видеонаблюдение

Комментариев: 1
Установка камер уже запланирована на Байковом, Лесном и Берковецком кладбищах.
На кладбищах часто воруют элементы из цветных металлов
На кладбищах часто воруют элементы из цветных металлов
inform-ua.info

На кладбищах Киева планируют установить систему камер видеонаблюдения, чтобы фиксировать случаи вандализма.

Об этом сообщил директор ритуальной службы при КГГА Александр Голуб, передает 44.ua.

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"Ритуальной службой разработан проект строительства сетей видеонаблюдения на Байковом, Лесном и Городском (Берковецком - ред.) кладбищах. Предприятие ежегодно обращается в соответствующие органы о выделении средств из городского бюджета для установки камер", - рассказал Александр Голуб.

Отмечается, что пока ни на одном из киевских кладбищ не установлена система видеонаблюдения. Это приводит к увеличению случаев вандализма на данных территориях.

"Больше всего актов вандализма было зафиксировано как раз на Байковом, Городском и Лесном кладбищах. Это были повреждения надмогильных сооружений, а именно попытка похищения элементов цветных металлов", - добавил директор Ритуальной службы.

Как сообщалось 5 декабря, ночью на кладбище Орлят во Львове была очередная провокация.

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Теги: кладбище, Киев, вандалы
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Комментариев (1)
Boxerogos    02.01.2019, 17:06
Оценка:  0
Boxerogos
Видимо от хорошей жизни процветает тотальное воровство.На прошлой неделе видел в Ашане как одна мамаша своему ребёнку развернула Киндер-сюрприз прямо в зале.А упаковку выкинула прямо на пол,под ноги...
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