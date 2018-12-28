На всех кладбищах Киева установят видеонаблюдение
На кладбищах Киева планируют установить систему камер видеонаблюдения, чтобы фиксировать случаи вандализма.
Об этом сообщил директор ритуальной службы при КГГА Александр Голуб, передает 44.ua.
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"Ритуальной службой разработан проект строительства сетей видеонаблюдения на Байковом, Лесном и Городском (Берковецком - ред.) кладбищах. Предприятие ежегодно обращается в соответствующие органы о выделении средств из городского бюджета для установки камер", - рассказал Александр Голуб.
Отмечается, что пока ни на одном из киевских кладбищ не установлена система видеонаблюдения. Это приводит к увеличению случаев вандализма на данных территориях.
"Больше всего актов вандализма было зафиксировано как раз на Байковом, Городском и Лесном кладбищах. Это были повреждения надмогильных сооружений, а именно попытка похищения элементов цветных металлов", - добавил директор Ритуальной службы.
Как сообщалось 5 декабря, ночью на кладбище Орлят во Львове была очередная провокация.