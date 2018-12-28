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В Киеве пьяный мужчина упал под поезд на станции метро и выжил

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Все обошлось и мужчина остался жив.
К счастью, мужчина остался жив
К счастью, мужчина остался жив
facebook.com/dtp.kiev.ua

Вечером в столице на станции метро Палац Спорта мужчина не рассчитал свои силы и возможности, не удержавшись на ногах упал между вагонами состава. 

Об этом сообщает ДТП kiev.ua на своей страничке в Facebook.

К счастью, все обошлось и мужчина остался жив.

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Напомним, ранее в  центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения лег в спасательный желоб. 

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро Святошин пассажир упал на рельсы с плафтормы. Мужчина выжил, однако график работы красной ветки метрополитена был сбит.  

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Теги: метро, Киев, киевлянин, пьяный
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