В Киеве пьяный мужчина упал под поезд на станции метро и выжил

Все обошлось и мужчина остался жив.

Вечером в столице на станции метро Палац Спорта мужчина не рассчитал свои силы и возможности, не удержавшись на ногах упал между вагонами состава.

Об этом сообщает ДТП kiev.ua на своей страничке в Facebook.

К счастью, все обошлось и мужчина остался жив.

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Напомним, ранее в центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения лег в спасательный желоб.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро Святошин пассажир упал на рельсы с плафтормы. Мужчина выжил, однако график работы красной ветки метрополитена был сбит.