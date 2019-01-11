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Под Киевом неизвестные зарезали мужчину

Комментариев: 2
Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.
Мужчина вышел из маршрутки и направлялся домой
Мужчина вышел из маршрутки и направлялся домой
kv.npu.gov.ua

В селе Святопетровское Киево-Святошинского района на улице зарезали 53-летнего мужчину. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области. 

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Отмечается, что тело мужчины с явными признаками насильственной смерти обнаружили на улице Владимирской. 

“Погибшим оказался 53-летний местный житель. Тело мужчины, на котором обнаружены проникающие ножевые ранения, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти“, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

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Работники полиции проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление человека, причастного к совершению преступления, и его задержание. 

В то же время спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала 112 Украина сообщил, что мужчина вышел из маршрутки и направлялся домой. 

“На него напали сзади двое мужчин, несколько раз ударили ножом в спину, после чего он упал ... Он на месте и умер“, - сказал спикер.

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Ранее в доме по улице Туполева в Святошинском районе Киева женщина ударила ножом своего собственного сына. 

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Теги: убийство, мужчина, Киевская область, смерть, ножевое ранение
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Комментариев (2)
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Cyberic    11.01.2019, 16:05
Оценка:  -1
Cyberic
Українці убивають українців, іде брат на брата... Да скільки вже можна антихристам у нас панувати? ((( Господи, Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, Фрипулья-Хан, Владика Безмежжя Благодатного, останови іродів і душогубів Своїм чудодійним перфомансом! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Cyberic    11.01.2019, 15:58
Оценка:  -1
Cyberic
царство небесне і вічна пам'ять загиблому козаку, а іродам і душогубам - ганьба навіки віків. Страшна Орда - душогубам біда. Господи, помилуй нас грішних молитвами діда Якова, наших дідів-прадідів і всі святих!
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