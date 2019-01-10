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Под Одессой мужчина задушил свою жену, дочь и покончил с собой

Комментариев: 5
Ребенку было 10 лет.
На месте преступления работают эксперты
На месте преступления работают эксперты
Скриншот из видео

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В городе Беляевка Одесской области произошло жуткое убийство - 37-летний мужчина лишил жизни свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области. 

Тела трех человек были обнаружены в их же квартире. Предварительно установлено, что мужчина задушил жену и дочь.

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“Сейчас на месте работают полицейские местного отдела полиции, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники следственного управления, эксперты и кинологи. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины“, - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в октябре появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.

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Теги: убийство, Одесская область
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Комментариев (5)
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atos    10.01.2019, 11:56
Оценка:  +1
atos
Психически больные люди, увы
Boxerogos    10.01.2019, 11:53
Оценка:  -2
Boxerogos
Видимо от хорошей жизни...Спасибо тебе,"шоколадный мир",за то что довёл людей до такого.
Бувший_східняк    10.01.2019, 12:13
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Ось ти точно хворий...
Boxerogos    10.01.2019, 12:23
Оценка:  -1
Boxerogos
Ты-поверхностный долбойоб.
Dikiicom    10.01.2019, 11:49
Оценка:  +2
Dikiicom
Ну и дебил! А наоборот что трудно было сделать? В начале собой заняться а потом семьей! И семья бы не пострадала и одним критином стало бы меньше!
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