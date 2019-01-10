Под Одессой мужчина задушил свою жену, дочь и покончил с собой

Ребенку было 10 лет.

На месте преступления работают эксперты Скриншот из видео

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В городе Беляевка Одесской области произошло жуткое убийство - 37-летний мужчина лишил жизни свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Тела трех человек были обнаружены в их же квартире. Предварительно установлено, что мужчина задушил жену и дочь.

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“Сейчас на месте работают полицейские местного отдела полиции, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники следственного управления, эксперты и кинологи. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины“, - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в октябре появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.