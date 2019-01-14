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В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин

Комментариев: 2
Инцидент произошел на 18 этаже высотки.
В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
© vmiresobak.com (иллюстративное фото)
Фото 1/5
  • Подробности инцидента пока неизвестны
  • Подробности инцидента пока неизвестны
  • Подробности инцидента пока неизвестны
  • Подробности инцидента пока неизвестны
  • Подробности инцидента пока неизвестны
В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
Подробности инцидента пока неизвестны
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В Киеве в Голосеевском районе собака породы американский стаффордширский терьер покусала двух женщин.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообщении указано, что инцидент произошел на 18 этаже высотки. У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести и ее пришлось госпитализировать

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“Американский стафф покусал двух женщин. У одной из них травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спасатели КАРС спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи“, - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Как сообщалось 13 ноября, в Николаеве за несколько дней собаки покусали девять человек.

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Теги: собака, животное, покусала, Киев
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Комментариев (2)
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Woodbrother    14.01.2019, 14:44
Оценка:  +1
Woodbrother
Зачем заводить таких собак ?
Via_dolorosa    14.01.2019, 15:16
Оценка:  0
Via_dolorosa
Как зачем, что б подчеркнуть свою значимость, типа смотрите какой у меня монстр, бойтесь меня. А по сути это выдаёт неполноценность хозяина, за редким исклч. когда действительно народ фанатеет от моцных собак и разводит их на продажу. Но это редкость.
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