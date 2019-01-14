В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
Инцидент произошел на 18 этаже высотки.
В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
© vmiresobak.com (иллюстративное фото)
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В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
Подробности инцидента пока неизвестны
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В Киеве в Голосеевском районе собака породы американский стаффордширский терьер покусала двух женщин.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
В сообщении указано, что инцидент произошел на 18 этаже высотки. У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести и ее пришлось госпитализировать
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“Американский стафф покусал двух женщин. У одной из них травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спасатели КАРС спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи“, - говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Как сообщалось 13 ноября, в Николаеве за несколько дней собаки покусали девять человек.