Инцидент произошел на 18 этаже высотки.

В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин

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В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин

В Киеве в Голосеевском районе собака породы американский стаффордширский терьер покусала двух женщин.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообщении указано, что инцидент произошел на 18 этаже высотки. У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести и ее пришлось госпитализировать

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“Американский стафф покусал двух женщин. У одной из них травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спасатели КАРС спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи“, - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Как сообщалось 13 ноября, в Николаеве за несколько дней собаки покусали девять человек.