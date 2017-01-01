Мошенники выманили у трех киевских пенсионерок почти 0,5 млн грн

Подозреваемые задержаны полицией .

В Киеве группа мошенников выманила у пенсионерок около полумиллиона гривен. Пострадавшие поверили, что должны заплатить за оказание помощи родственникам.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Жертвами мошенников стали три соседки, они обратились в Соломенское управления полиции в течение одной недели. По словам потерпевших, неизвестные завладели их деньгами под предлогом лечения родственников.

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“Это такой распространенный вид мошенничества, когда люди представляются сотрудниками полиции, работниками социальных служб или медицинскими работниками. В основном, указанные аферы рассчитаны на граждан пожилого возраста. И правоохранители недавно задерживали группу таких лиц, которые выманивали под разными предлогами деньги у пожилых людей. В дальнейшем было доказано 10 эпизодов преступной деятельности правонарушителей “, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В последнем случае злоумышленники действовали по следующей схеме: звонили на стационарный телефон пенсионерам и сообщали о ДТП, в которую якобы попал кто-то из близких. Чтобы начать лечение, нужно срочно передать деньги медикам, которые могут приехать за ними в квартиру.

Одна из пострадавших - 82-летняя пенсионерка - приготовила сумму, которую потребовали мошенники, однако в ходе общения злоумышленник растерялся, не смог ответить на вопрос, затем выхватил из рук женщины деньги и скрылся.

Следующей жертвой стала ее 74-летняя соседка, которая по аналогичному сценарию отдала деньги “фельдшеру“. Когда поняла, что ее обманули, вызвала наряд полиции и предоставила описание подозреваемого.

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Полицейские заметили мужчину, похожего по описанию в ориентировке. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него около 6000 долларов США, которыми он завладел у третьей жертвы. Подозреваемого задержали, он общается со следователем.

Правоохранители выяснили, что изъятые деньги принадлежали 79-летней киевлянке. Также установили личность злоумышленника и его соучастника, которого сейчас разыскивают. Правонарушителями оказались уроженцы Луганской области, 1984 и 1991 года рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

Как сообщалось 7 января, на Житомирщине мошенники от имени чиновников собирают деньги “на аптечки“.