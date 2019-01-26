Ночью в Киеве сгорел элитный внедорожник

Пожар произошел глубокой ночью. К моменту прибытия спасателей авто было полностью охвачено огнем.

В Печерском районе Киева в ночь на субботу, 26 января, сгорел автомобиль Lexus LX 570, припаркованный вблизи многоэтажки, сообщает Информатор.

Отмечается, что вызов пожарникам поступил в 02:13. К моменту их прибытия внедорожник уже был полностью охвачен огнем. Уже в 02:54 пожар удалось локализовать, а ближе к 03:00 полностью потушить.

Возле Lexus не было других авто, поэтому пожар не распространился далее. Также обошлось без пострадавших.

В результате инцидента автомобиль сгорел дотла. Что стало причиной возгорания - установит следствие. На месте работали две единицы пожарной техники, а также дежурили медики и патрульные.

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Напомним, предыдущей ночью в Киеве горела многоэтажка. Пожар произошел в квартире, расположенной на 14 этаже 16-этажного дома.

Также пожарные тушили ресторан на Подоле. Возгорание началось на втором этаже здания, а позже огонь распространился на крышу.

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