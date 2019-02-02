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Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная" - появилось видео

Комментариев: 1
Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро "Лесная".
горят склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69
горят склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69
kiev.informator.ua

В субботу, 2 февраля, возле метро “Лесная“ в Киеве  в Деснянском районе Киева произошел сильный пожар. Об этом сообщает Информатор.

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“Около 11:54 загорелись склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69, недалеко от ТЦ “Дарынок“ и метро “Лесная“. Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро “Лесная“. Пока информации о пострадавших нет“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в гостинице Буэнос-Айреса унес жизни двух женщин.

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Теги: пожар, Киев, Лесная
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Комментариев (1)
ИИИИИИИИИИ    02.02.2019, 15:45
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
В окно видимэти огромные клубы дыма. А я на минуточку нахожусь около м Дарница сейчас.
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