Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная" - появилось видео

Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро "Лесная".

В субботу, 2 февраля, возле метро “Лесная“ в Киеве в Деснянском районе Киева произошел сильный пожар. Об этом сообщает Информатор.

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“Около 11:54 загорелись склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69, недалеко от ТЦ “Дарынок“ и метро “Лесная“. Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро “Лесная“. Пока информации о пострадавших нет“, - говорится в сообщении.

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