В Киеве арестовали 14 новостроек: Перечень адресов

Новостройки передали на хранение в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Люди ведутся на низкую цену, которая ниже рыночной vkurse.ua

В Киеве суд арестовал 14 незаконно-построенных объектов печально-известной компании Укогруп.

Об этом написал на своей странице в ФБ президент ПАО Холдинговая компания Киевгорстрой Игорь Кушнир.

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“Как говорится в постановлении, чтоб обеспечить сохранность, их было передано на хранение в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений“, — написал Игорь Кушнир.

Арест было наложено на:

1. ЖК Новая Волна, по ул. Харьковское шоссе, 15-А

2. ЖК Милославский, ул. Милославская, 31-В

3. ЖК Совские Ставки, ул. Кировоградская, 70

4. Отдел продаж ЖК Совские Ставки

5. ЖК Синеозерный, на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе

6. Отдел продаж ЖК Синеозерный

7. Офисный центр Доминион, по ул. Ушинского, 40

8. ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7

9. ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24

10. ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамный (сейчас — Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24

11. ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3

12. Отдел продаж ЖК Східна Брама

13. ЖК Сосновый Бор по ул. Олевской

14. ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.

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Главная цель ареста – лишить собственника (владельца) права пользования имуществом.

“В городе все еще продаются квартиры в незаконно-построенных ЖК (что тоже доказано в процессе расследования). На улицах висят борды с соответствующей рекламой. В отделах продаж совершаются сделки. Люди ведутся на низкую цену, не понимая, что потом придется заплатить больше“, — написал в соцсети Игорь Кушнир.

Первый признак строительного обмана – цена ниже рыночной.

“Можно вспомнить случай с жителями ЖК на Харьковском шоссе, которые каждую осень перекрывают дорогу из-за проблем с теплом и светом, — привел пример Игорь Кушнир. — И это еще не самый худший вариант. Люди в силах сами прекратить этот беспредел, перестав искать подешевле и проверяя объект, застройщика, документацию. Это возможно, было бы желание!“.

Как сообщалось 9 февраля, столичные власти призывают не покупать квартиры в недостроенных домах комплекса “Патриотика на озерах“.