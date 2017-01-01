В Киеве снижаются цены на аренду квартир

С начала года арендное жилье в столице в среднем подешевело на 43 доллара - до 400 долларов за однокомнатную квартиру.

С начала года в Киеве немного подешевела аренда жилья Корреспондент.net

В Киеве начали снижаться цены на аренду квартир, пишет UBR.ua во вторник, 26 февраля.

Как отмечается, стоимость начали снижать из-за низкой покупательной способности и высокой коммуналки.

"Самые бюджетные варианты до 7 тыс. грн. пока держат ценовую планку, то одно- и двухкомнатные квартиры в относительно новых домах сейчас сдаются 2-3 тыс. грн./месяц дешевле, чем всего пару месяцев назад. Подобрать неплохой вариант сегодня запросто можно за 10-11 тыс. грн", - говорится в статье.

Отмечается, что падать арендные ставки начали уже с начала года. "Больше всего упал в цене средний сегмент, а также квартиры, которые находятся не в пешей доступности от метро, т.е. в спальных районах. Близость к метро и год постройки дома пока остаются в приоритете у арендаторов", - говорят в агентстве по недвижимости.

Темпы снижения цен на аренду пока незначительны, говорят риелторы, поскольку хозяева до последнего не хотят опускать ставки. В среднем собственники готовы уступать не более 10% от начальной заявленной стоимости. Но дальнейшее снижение спроса будет их стимулировать пересматривать ценники быстрее.

В то же время отмечается, что замедлить снижение может наступление весны, когда рынок активизируется.

Согласно данным портала address.ua, в среднем с начала года арендное жилье в Киеве подешевело на $43. При этом, больше всего с января опустились в цене бюджетные "однушки" и габаритные большие квартиры. Средняя стоимость аренды в столице на сегодняшний день составляет:

Однокомнатное жилье в феврале обойдется примерно в $405/месяц (с 1 января цена снизалась на $26).

Двухкомнатные квартиры - $603/месяц (-$20).

Трехкомнатные - $977/месяц (-$4).

Многокомнатные (4+ комн.) - $2283/месяц (-$33).

Напомним, в прошлом году в Киеве в течение пяти месяцев женщины, которые представлялись арендодателями и работали через интернет, обманули около 400 человек.

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