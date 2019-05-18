В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс
В театральной постановке было показано, как перевозили крымских татар при депортации.
В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс
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В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс
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В Киеве на железнодорожном вокзале прошел перформанс к 75-летию депортации крымских татар. Театральную постановку подготовили актеры PostPlayТеатр.
Об этом сообщает Укринформ.
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“Театральная интервенция от актеров PostPlayТеатр и перформанс молодых крымскотатарских активистов вместе с волонтерами. Акция памяти жертв ужасной катастрофы - депортации крымскотатарского народа 1944 года“, - говорится в сопроводительном сообщении.
Кроме того, в 12:00 состоялась всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар.
Как сообщалось, 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа.