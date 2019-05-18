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В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс

Комментариев: 17
В театральной постановке было показано, как перевозили крымских татар при депортации.
В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс
© ukrinform.ua
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В Киеве показали, как депортировали крымских татар: Перформанс
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В Киеве на железнодорожном вокзале прошел перформанс к 75-летию депортации крымских татар. Театральную постановку подготовили актеры PostPlayТеатр.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Театральная интервенция от актеров PostPlayТеатр и перформанс молодых крымскотатарских активистов вместе с волонтерами. Акция памяти жертв ужасной катастрофы - депортации крымскотатарского народа 1944 года“, - говорится в сопроводительном сообщении.


Кроме того, в 12:00 состоялась всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар.

Как сообщалось, 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа.
 

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Теги: депортация крымских татар, Киев, перформанс
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Комментариев (17)
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Замечатель    18.05.2019, 17:26
Оценка:  +3
Замечатель
Татары выдавали немцам семьи,спасавшие раненых красноармейцев.Немцы и солдат расстреливали и семьи.В полном составе,даже грудничков.Татар за это крысиным ядом до седьмого колена травить надо.
Замечатель    18.05.2019, 17:30
Оценка:  +3
Замечатель
В каждой области Украины есть дата освобождения от германцев.В Крыму тогда штурм не удался и часть моряков раненых спасли местные жители.И Сталин татар не расстрелял,а только выслал за тысячи ими преданных и убитых людей.
Мыкола    18.05.2019, 16:42
Оценка:  +2
Мыкола
Нацики сидя на се6реряниках держдепа все оплакивают депортированных и прочих, все свечки ставят , а того не хотят уразуметь, что при Сталине население страны росло гигантскими темпами.А теперь за время их 29летнего правления сократилось как минимум на 10миллионов ! Это настоящий ГЕНОЦИД народа!
ZaPetra    18.05.2019, 16:41
Оценка:  +6
ZaPetra
Неплохо было бы сказать почему их депортировали.
Via_dolorosa    18.05.2019, 17:08
Оценка:  -4
Via_dolorosa
были не угодны власти, говорили правду.
Michael2811    18.05.2019, 17:20
Оценка:  +4
Michael2811
Набери в ПОСКЕ ,,Депортация крымских татар..
Michael2811    18.05.2019, 17:21
Оценка:  +4
Michael2811
В поиске
Via_dolorosa    18.05.2019, 16:38
Оценка:  -6
Via_dolorosa
Boxerogos- если тебе так интересен сериал где Украинские бойцы убивают путенских наёмников на своей земле в Донецком аэропорту (их там больше 1000 чел. отправили на кладбища Ростовской обл.) То его можно посмотреть в инете и не надо из-за этого делать сенсации.
Boxerogos    18.05.2019, 17:40
Оценка:  0
Boxerogos
Посмотреть с горящей свечкой в правом нижнем углу и со значком +18 в жёлтом кружке справа от этой свечки?))))))))))))
Boxerogos    18.05.2019, 16:29
Оценка:  +4
Boxerogos
Комиксы эти довольно забавны!)))))
Via_dolorosa    18.05.2019, 16:33
Оценка:  -6
Via_dolorosa
Когда твою маму в 65 лет сошлют под Магадан где летом +11 а зимой -47 вот тогда ты будешь целовать своего Сралина в пупок и говорить давай вождь ещё уничтожай миллионами этих недо_людей. Знаете до такого даже Гитлер не додумался, а эти уроды смогли.
Boxerogos    18.05.2019, 16:51
Оценка:  0
Boxerogos
Хороняка,ты под чем?))))))))))
Via_dolorosa    18.05.2019, 17:07
Оценка:  -2
Via_dolorosa
надеюсь когда лет через 10 путен Гулаг возобновит, ты туда и поедешь как в 33-м
Boxerogos    18.05.2019, 17:27
Оценка:  +1
Boxerogos
А зачем мне,гражданину Украины,постоянно проживающему в Украине,туда ехать?Ты окончательно деградировал,бухарьмэн!)))))) )))))
fkrfyfan    18.05.2019, 15:53
Оценка:  +4
fkrfyfan
Кто бы ещё узнал про этот "театр". Покажите постановку как хряк выступал с трактора
Via_dolorosa    18.05.2019, 16:16
Оценка:  -6
Via_dolorosa
Мы вам ватникам покажем как Сталин своим личным указом (подпись оригинал) убивал сотни тысяч Славян (хотя там и его грузины тоже были). Вот потеха, свои убивают своих, ослабляют СССР, а потом III-Рейх чуть до Волги не дошёл за 1 год, а расход такой 7-м войнов Союза на 1-го война III_Рейха.
Boxerogos    18.05.2019, 16:31
Оценка:  0
Boxerogos
По ICTV сейчас показывают клоуносериал"Пидopги&quo t;.А ты что собрался показывать,диванный"ремб а"?)))))))))))
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