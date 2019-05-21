В Киеве откроют мурал посвященный Петлюре
Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
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Всех желающих приглашают на открытие мурала в 11:00 по улице Зои Космодемьянской, 18.
Указывается, что мурал создали, чтобы почтить память Петлюры как борца за независимость Украины в XX веке и как известного государственного деятеля.
Дату открытия мурала также выбрали символическую, ведь завтра, 22 мая, Симону Петлюре исполняется 140 с дня рождения.
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Как сообщалось ранее, на границе сел Софиевская Борщаговка и Святопетровское установят памятник Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко). Скульптором стал Борис Данилюк. который уже несколько раз переделывал скульптуру, чтобы добиться максимального сходства с музыкантом. В памятник внесли изменения из-за того, что предыдущую версию скульптуры раскритиковала мама Кузьмы. Она отметила, что в жизни певец был веселее. Скульптуру планировали открыть в день рождения музыканта - 17 мая.