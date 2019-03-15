У посольства РФ в Киеве открыли сквер Бориса Немцова

Год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства. Позже перед посольством РФ появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе.

Мэр отметил, что память Немцова также увековечили в Вашингтоне и Вильнюсе kyivcity.gov.ua

У посольства России в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова. Сквер открыл мэр Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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“Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта“, - говорится в сообщении.

По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова. Макет памятной доски разработали российские архитекторы.

Как сообщалось, Киевский городской совет в ноябре 2018 ггода принял решение о присвоении двум скверам в столице имен погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина и убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.