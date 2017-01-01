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Новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами

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Стекло треснуло после того, как группа неизвестных начала прыгать по поверхности, сообщают очевидцы.
На Владимирской горке открыли новый велосипедно-пешеходных мост
На Владимирской горке открыли новый велосипедно-пешеходных мост
КДМА

Вход на новый велосипедно-пешеходных мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины, сообщает Муниципальная стража 26 мая.

Трещины возникли на следующий день после открытия моста. Киев Оперативный сообщает, что стекло треснуло после того, как группа неизвестных начала прыгать по поверхности. В другом сообщении портала говорится, что хулиганы стреляли по нему из нарезного оружия.

 
 

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Теги: Киев, мост, фото
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Источник: korrespondent.net

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