Стекло треснуло после того, как группа неизвестных начала прыгать по поверхности, сообщают очевидцы.

Вход на новый велосипедно-пешеходных мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины, сообщает Муниципальная стража 26 мая.

Трещины возникли на следующий день после открытия моста. Киев Оперативный сообщает, что стекло треснуло после того, как группа неизвестных начала прыгать по поверхности. В другом сообщении портала говорится, что хулиганы стреляли по нему из нарезного оружия.

Cмотрите фотогалерею: Новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами

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