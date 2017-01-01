В Центральной синагоге ищут бомбу

Правоохранителям поступило сообщение о взрывчатке.

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В Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке. Также аноним указал, что заминирован припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного раввина Украины.

“В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!“, - говорится в сообщении, поступившем на почту Центральной синаноги.

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В связи с этим в синагоге провели эвакуацию граждан. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры метро в Москве провели несколько часов под землей из-за ЧП.