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В Центральной синагоге ищут бомбу

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Правоохранителям поступило сообщение о взрывчатке.
Людей эвакуировали из Центральной синагоги
Людей эвакуировали из Центральной синагоги
sinagoga.kiev.ua/node/14931

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В Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке. Также аноним указал, что заминирован припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного раввина Украины.

“В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!“, - говорится в сообщении, поступившем на почту Центральной синаноги.

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В связи с этим в синагоге провели эвакуацию граждан. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры метро в Москве провели несколько часов под землей из-за ЧП.

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Теги: синагога, Киев, Украина, раввин, бомба, взрывчатка, минирование
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