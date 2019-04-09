Руководство райадминистрации на Троещине разгласило гостайну - СБУ

Интерес для врага, в частности, может представлять "План гражданской защиты Деснянского района на особый период".

Служба безопасности Украины установила факт разглашения гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 25 апреля СБУ начало уголовное производство по факту разглашения гостайны сотрудниками Деснянской РГА.

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Отмечается, что сотрудники РГА имеют доступ к гостайне, так как ими разрабатывается и периодически корректируется “Мобилизационный план Деснянского Района“, а также “План гражданской защиты Деснянского района на особый период“.

“09.04.2019 сотрудниками Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ была проведена тематическая проверка состояния охраны государственной тайны в Деснянской районной в г. Киеве государственной администрации и выявлено разглашение государственной тайны сотрудниками Деснянской РГА“, - сказано в фабуле уголовного производства.

В ходе проведения проверки установлено, что исполняющий обязанности председателя Деснянской РГА (в период с апреля 2016 по август 2018 года им был Виктор Крохмалюк) незаконно предоставлял в период с февраля 2017 года по январь 2018 года непосредственный доступ постороннему лицу ко всем материальным носителям секретной информации, хранящимся в райадминистрации.

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В рамках расследования уголовного производства суд разрешил следователям СБУ изъять личные дела председателя РГА Геннадия Заболотного, бывшего и.о. председателя РГА Виктора Крохмалюка и главного специалиста режимно-секретной работы Деснянского РГА Владимира Медведева.

Как сообщалось 11 апреля, НАБУ обвинило САП в саботаже расследования хищений в Укроборонпроме.