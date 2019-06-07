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В кинотеатре "Киев" говорят о рейдерском захвате: в мэрии города заявили, что это инвентаризация

Комментариев: 1
В кинотеатре говорят, что инвентаризация уже проходила, поэтому точно можно принимать происходящее за рейдерский захват.
В кинотеатр "Киев" говорят о рейдерском захвате
В кинотеатр "Киев" говорят о рейдерском захвате
facebook.com/kievcinema

Администрация кинотеатра “Киев“ заявила о попытке рейдерского захвата.

Об этом сообщает theБабель.

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Менеджер по дистрибуции Довженко-Центра Алена Пензий говорит, что неизвестные пытались захватить здание. Когда Пензий приехала к кинотеатру, то увидела людей в военизированной форме. Неизвестные отказались представится. Также сообщается, что эти люди выламывали двери.

На место происшествия вызвали полицию.

Киевская мэрия указала, что в кинотеатре просто начали инвентаризацию, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева“.

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Представители мэрии также напомнили, что в апреле-мае 2019 бывший арендатор препятствовал работникам комиссии в обследовании кинотеатра. 

Заместитель директора кинотеатра Ирина Шинкаренко рассказала, что в 10:00 приехали представители муниципальной охраны, забаррикадировались и не пропускали на верхние этажи администрацию.

Кроме того, в кинотеатре охранники выламывали замки в кабинетах. А инвентаризация, о которой заявляют в мэрии, прошла в сентябре прошлого года и коммунального имущества в кинотеатре почти не осталось.

Ранее сообщалось, что Супрун заявила о рейдерском захвате одесского медуниверситета.

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Теги: Киев, кинотеатр, рейдеры, захват, мэрия, инвентаризация
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Комментариев (1)
Peyot    07.06.2019, 13:44
Оценка:  -1
Peyot
рыги хотят вернуть отремонтированый после их шабашей кинотеатр?
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