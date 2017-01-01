В Киеве девочки жестоко избили школьницу
Инцидент произошел на Оболони.
В Киеве ученицы школы №211 жестоко избили еще одну школьницу.
Очевидцы не спешили разнимать дерущихся и снимали инцидент на видео, которое уже выложили в Facebook.
Как можно увидеть в ролике, одна из школьниц бьет девочку ногой в живот.
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“Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Буллинг и насилие ближе, чем нам кажется“, – написала Юлия Бычкова на своей странице в Facebook в описании записи с избиением. В комментариях к посту написала мама девочки, принимавшей участие в избиении. Женщина утверждает, что пострадавшая Лиза не получила серьезных травм, а заявление в полицию было подано.
Как сообщалось 9 апреля, в Хмельницком школьницы устроили расправу над 8-классницей.