Садового подловили на пиаре в киевском метро

Фотограф фиксировал каждый шаг "выхода в народ" политика.

Лидера "Самопомочі" и мэра Львова Андрея Садового заметили в киевской подземке.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, информирует Страна.

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Политик проехался в столичном метро, как обычный житель города. И все бы ничего, но рядом с ним находился фотограф, который фиксировал каждый шаг "выхода в народ".

"Еду в метро. Едет Садовой в вагоне. И фотограф со стороны фоткает "визит к народу", а он якобы не замечает. Это так печально выглядело. Дешевая акция перед выборами", - сообщает пользователь Elizabeth Ananian в своей истории на Facebook.

В соцсетях комментируют пиар-ход политика соцсети

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