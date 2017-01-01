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В Киеве уволили кандидата в нардепы из-за поддержки Зеленского

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Кабинет Александра Порядина пытались захватить “титушки”.
Александра Порядина уволили за поддержку Зеленскому
Александра Порядина уволили за поддержку Зеленскому
stopcor.org

В Киеве незаконно уволили с должности директора КП “Обрий” Александра Порядина,  который баллотируется на 97 мажоритарном округе в столице. Об этом сообщает Стопкор.

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Порядин рассказал журналистам, что решение о его увольнении было единолично принято заместителем председателя Киевского областного совета Татьяной Семеновой. Однако, согласно законодательству, кандидат в депутаты во время избирательного процесса не может быть уволен с работы по инициативе собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа (ст. 76. Ч. 2 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины“). 

Кроме того, его на должность назначали коллективным решением совета, а уволила Семенова его самостоятельно.

Вся эта война началась из-за того, что в своей предвыборной программе я высказал позицию в поддержку Владимира Зеленского - что поддерживаю его в ряде законопроектов. Госпожа Семенова против этого. Она из БПП и это совсем другая позиция, с нашей расходится. Это результат давления с ее стороны на меня, как на кандидата. Она предупредила, а я не снял свою кандидатуру, - рассказал сам Порядин.

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Вчера, 2 июля, в кабинет Порядина вломился новый и.о. директора КП “Обрий” Максим Гаевой в сопровождении “титушек”. На место происшествия вызвали полицию. Конфликт еще не завершен.

Кабинет пытались захватить
Кабинет пытались захватить "титушки"
stopcor.org

Напомним, Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария. Глава Верховной Рады требует предоставить сведения о пребывании экс-главы АП и блогера в Украине.

 

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Теги: Порядин Семенова, Киев, увольнение
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