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"Музей избирательного треша": Примеры подкупа избирателей покажут в Нацмузее истории Украины

Комментариев: 1
Экспозиция будет посвещяться примерам подкупа избирателей за период независимости.
Экспозиция начнет работать с 5 июля
Экспозиция начнет работать с 5 июля
facebook.com/chesno.movement

В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории Украины откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости.

Об этом рассказали организаторы мероприятия “Рух ЧЕСНО“.

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Выставка будет носить название “Музей избирательного треша“. Она должна напомнить украинцам, что поведение кандидатов, когда они пытаются “задобрить“ население какими-то подарками, не должно приниматься в сознательном обществе. По мнению организаторов, это приводит к соревнованию “кошельков“, а не опыта и программ политиков.

На экспозиции представят одни из самых впечатляющих примеров такого поведения кандидатов во время выборов разных годов.

Кандидаты часто пытаются “задобрить“ население безвозмездными подарками
Кандидаты часто пытаются “задобрить“ население безвозмездными подарками
facebook.com/chesno.movement

Как сообщалось 2 июля, под Харьковом полиция расследует подкуп избирателей мороженым и напитками.

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Теги: подкуп избирателей, музей, выборы, парламент, Киев
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Комментариев (1)
Goga19041984    03.07.2019, 15:59
Оценка:  0
Goga19041984
Педрошенко и его деятельность трэшак полный
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