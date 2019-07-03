"Музей избирательного треша": Примеры подкупа избирателей покажут в Нацмузее истории Украины
В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории Украины откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости.
Об этом рассказали организаторы мероприятия “Рух ЧЕСНО“.
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Выставка будет носить название “Музей избирательного треша“. Она должна напомнить украинцам, что поведение кандидатов, когда они пытаются “задобрить“ население какими-то подарками, не должно приниматься в сознательном обществе. По мнению организаторов, это приводит к соревнованию “кошельков“, а не опыта и программ политиков.
На экспозиции представят одни из самых впечатляющих примеров такого поведения кандидатов во время выборов разных годов.
Как сообщалось 2 июля, под Харьковом полиция расследует подкуп избирателей мороженым и напитками.