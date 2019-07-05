В Киеве жестоко избили и изнасиловали девушку

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

В Оболонском районе Киева жестоко избили и изнасиловали молодую девушку. Об этом информирует сайт Подробности.

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Девушка встретилась с двумя знакомыми. Вместе они какое-то время распивали алкоголь. Затем парни предложили своей подруге вступить с ними с половой контакт. Несмотря на количество выпитого, она отказалась.

Видимо, отказ парней не удовлетворил. Они начали избивать девушку. Позже потерпевшая рассказал, что один из злоумышленников избивал ее по лицу до такой степени, что та потеряла сознание. После этого парни изнасиловали свою жертву и оставили посреди улицы без сознания и нижнего белья.

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Девушка пришла в себя только после того, как приехала полиция и скорая помощь. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, молдаванин в Одесской области насиловал детей и снимал детское порно. На данный момент продолжается досудебное расследование.