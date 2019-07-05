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В Киеве обстреляли автомобиль

Комментариев: 1
Инцидент произошел на Оболони.
Пострадавших нет
Пострадавших нет
скриншот из видео

В Оболонском районе столицы сегодня, 5 июля, около полудня неизвестные обстреляли автомобиль марки Opel, который был припаркован у дома по адресу ул. Маршала Малиновского 6Б. Об этом сообщает Информатор на своей странице в Facebook.

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Предварительно журналистам удалось разузнать, что в момент обстрела в автомобиле никого не было. Соответственно, пострадавших нет.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают детали этого обстрела и пытаются связаться с владельцем транспортного средства. Возбуждено уголовное дело по факту обстрела автомобиля. Правоохранители опрашивают свидетелей и взяли в разработку камеры наблюдения из зданий, которые находятся рядом.

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Напомним, в Кропивницком обстреляли автобус. В Кропивницком неизвестные злоумышленники из огнестрельного оружия в очередной раз повредили лобовое стекло коммунального автобуса. 

 

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Теги: столица, Киев, обстрел, автомобиль
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Комментариев (1)
atos    05.07.2019, 14:29
Оценка:  -1
atos
Я знаю кто, это Путин с кремля каклятский жлобовоз расстрелял, чтобы гастеры в Польшу не уехали унитазы мыть, информация сто процентов)))))
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