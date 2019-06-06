В Киевской области пытались взорвать бывшего бойца Беркута – СМИ

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленников ищут.

В Киевской области злоумышленники привязал предмет, который похож на гранату к воротам жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В доме, к которому и привязали опасный предмет, живет бывший сотрудник спецподразделения Беркут.

Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4. ст.296 УК Украины). Больше подробностей пока что не разглашают. Подозреваемых разыскивают.

Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Луганской области произошел взрыв на улице Щорса, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина. Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

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От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.