В Киевской области пытались взорвать бывшего бойца Беркута – СМИ
В Киевской области злоумышленники привязал предмет, который похож на гранату к воротам жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4. ст.296 УК Украины). Больше подробностей пока что не разглашают. Подозреваемых разыскивают.
Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Луганской области произошел взрыв на улице Щорса, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина. Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.
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От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.