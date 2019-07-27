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День Крещения Руси: В Киеве верующие собираются на крестный ход

Комментариев: 1
Крестный ход начнется от улицы Владимирской.
27 июля Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины
27 июля Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины
EPA/UPG

В столице верующие помалу шагают к ул. Владимирской, где начнется крестный ход ко Дню Крещения Руси.

Об этом сообщает “112 Украина“.

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Как сообщается, на ул. Грушевского пока ездят машины, движение свободное. Но в 11 часов дороги перекроют. В частности на таких участках как ул. Владимирская, между Софиевской и Михайловской площадью, ул. Крещатик, Европейская площадью, ул. Грушевского и Ивана Мазепы.

“Относительно мер безопасности, здесь активно работают правоохранители. Они группируются и расходятся по своей точках, чтобы обеспечить порядок во время шествия“, - добавила корреспондент.

Отмечается, что шествие начнется с молебна на ул. Владимирской, а дальше с мощами верующие планируют пройти по центру столицы в Киево-Печерскую лавру, где состоится праздничная Божественная Литургия.

Как сообщалось 26 июля крестный ход планируют также провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30.

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Теги: крестный ход, День Крещения Руси, церковь
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    27.07.2019, 11:53
Оценка:  +3
Духовный_скреп
А в Тартарии-Московит будет крестный ход?
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