На Печерске пьяный мужчнина избил супругов-киевлян с ребенком

Хулигану уже сообщили о подозрении и он предстанет перед судом.

Инцидент произошел 11 августа этого года в помещении супермаркета по ул. А. Филатова в Печерском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева

Нетрезвый мужчина беспричинно спровоцировал ссору и конфликт с другим мужчиной и женой последнего и набросился на них с кулаками.

В дальнейшем, выйдя из помещения супермаркета свои хулиганские действия не прекратил и начал наносить удары руками и ногами по автомобилю потерпевших, за руль которого села женщина.

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После этого, приблизившись к потерпевшему мужчину, который в то время шел за руку к автомобилю со своей 6-летним ребенком толкнул его, в результате чего последний со своим ребенком упали на землю и получили телесные повреждения, а именно перелом локтевой кости правого предплечья со смещением отломков »и« ушиб мягких тканей передней брюшной стенки »,« убойной раны левой заушной области », соответственно.

43-летнего нападающего задержали и сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось 9 апреля, в киевском метро остановили движение поездов из-за драки.

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