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Подольско-Воскресенский мост: Уже демонтированы временные опоры

Комментариев: 2
Также на данный момент на мосту соединены между собой арки.
Строительство Подольско-Воскресенского моста продолжается
Строительство Подольско-Воскресенского моста продолжается
facebook.com/Dmitriy Belotserkovets

В Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщил нардеп, советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец.

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“Вчера на Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки. Может пока еще не все это заметили, но это уже реальное визуальное подтверждение того, что мост не просто строится после годов простоя с 2004 по 2015... а что он будет достроен! Так же напомню, что данный мостовой переход общей длинной около 10 км должен соединить Троещину с центральной частью города. Он будет двухуровневый. Верхний уровень предусмотрен для автотранспорта, а снизу пройдет ветка метрополитена“, - рассказал советник мэра.

Как сообщалось 14 августа, в Киеве лодка столкнулась с яхтой, погиб пассажир.

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Теги: мост, Киев
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    18.08.2019, 13:05
Оценка:  +1
fkrfyfan
Не много однако за 4 года
R_u_s_t    18.08.2019, 13:44
Оценка:  0
R_u_s_t
Еще лет 15 и его введут в эксплуатацию, а еще через года два он станет аварийным.
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