В Киеве лодка столкнулась с яхтой: погиб пассажир

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой. Нарушив положенные правила движения, он спровоцировал столкновение с яхтой, которое закончилось смерть пассажира.

Пьяный мужчина на моторной лодке врезался в яхту в Киеве kyiv.gp.gov.ua

Пьяный мужчина управлял моторной лодкой с пассажирами, нарушил правила движения и спровоцировал аварию, в результате которой один из пассажиров погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в среду, 14 августа.

Мужчине объявили подозрение по факту нарушения действующих на транспорте правил, повлекшем гибель человека (ст.291, ч.3 ст.135 УК).

Установлено, что мужчина, будучи пьяным, управлял моторной лодкой, на борту которой находились пассажиры. Двигаясь по Днепру между мостом Метро и мостом Патона, владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, в результате чего произошло столкновение двух лодок.

В результате удара пассажир моторной лодки получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Чтобы избежать ответственности за совершенное преступление, владелец моторной лодки пытался скрыться с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции речного порта.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Донецке четыре человека погибли в тройном ДТП.

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