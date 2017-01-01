На Оболони арсенал взрывчатки нашли в мусорном баке
Мусорщик своевременно заметил опасную находку и вызвал правоохранителей.
В Оболонском районе Киева в мусорном баке обнаружили взрывоопасные предметы в кульке, выброшенном в мусор
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
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Инцидент произошел по адресу улица Академика Навашина, 9. Мусорщик в мусорном баке нашел арсенал взрывчатки. Он лежал в пакете.
На место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.
Как сообщалось 22 августа, в заброшенной школе нашли арсенал с боеприпасами.
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