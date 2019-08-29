Опять жетоны: В Киеве в метро произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card

В кассах киевского метрополитена снова продают жетоны.

В Киеве из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена возобновлена продажа и пополнение карточки метро и жетона для разовой поездки.

Об этом сообщается на странице КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

Читай также: Стало известно, что будет со старыми жетонами киевского метро

“Оператор КП “ГИВЦ“ уведомлен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки“, – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ряд станций Киевского метрополитена отказались от продажи и пополнения карт метро. В частности, от карт метро отказались на станциях “Крещатик“, “Театральная“, “Майдан Независимости“, “Академгородок“ “Лесная“ (выход к ТЦ “Дарынок“), “Арсенальная“, “Теремки“, “Сырец“, “Почайна“ и “Площадь Льва Толстого“.

Как сообщалось 30 июля, киевское метро уже упраздняет и карточки - везде будет действовать только электронный билет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.