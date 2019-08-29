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Опять жетоны: В Киеве в метро произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card

Комментариев: 2
В кассах киевского метрополитена снова продают жетоны.
В киевском метро опять продают жетоны
В киевском метро опять продают жетоны
kyivcity.gov.ua

В Киеве из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена возобновлена продажа и пополнение карточки метро и жетона для разовой поездки.

Об этом сообщается на странице КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

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“Оператор КП “ГИВЦ“ уведомлен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки“, – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ряд станций Киевского метрополитена отказались от продажи и пополнения карт метро. В частности, от карт метро отказались на станциях “Крещатик“, “Театральная“, “Майдан Независимости“, “Академгородок“ “Лесная“ (выход к ТЦ “Дарынок“), “Арсенальная“, “Теремки“, “Сырец“, “Почайна“ и “Площадь Льва Толстого“.

Как сообщалось 30 июля, киевское метро уже упраздняет и карточки - везде будет действовать только электронный билет.

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Теги: метро, метрополитен, Киев, жетоны
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Комментариев (2)
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Svet_LED    29.08.2019, 10:11
Оценка:  +3
Svet_LED
Ничего нормально сделать не могут. Столько кошмарили людей очередями и толку(((
Катилин    29.08.2019, 09:54
Оценка:  +2
Катилин
Надо закрывать пока не отладят систему, а то жетоны это нипаэуропэйськы, савецким шось прёть, краще на маршрутки=))
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