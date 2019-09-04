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В Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона: Им грозит до 3 лет тюрьмы

Комментариев: 2
Выяснилось, что к преступлению парни готовились заранее.
В Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона: Им грозит до 3 лет тюрьмы
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
  • Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
В Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона: Им грозит до 3 лет тюрьмы
Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы
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Столичные правоохранители задержали трех человек, которые покрасили в розовый цвет памятник архитектуры на Контрактовой площади.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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“Молодчики покрасили в розовый цвет фонтан “Самсон“. Фигурантов задержали, начато досудебное расследование“, - говорится в сообщении.

“Следователи квалифицировали данное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан “Самсон“ официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения“, - отметили в полиции.

Информация о повреждении памятника поступила в полицию около 1 ночи 4 сентября.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, увидели неизвестных лиц, которые начали убегать. Одного из злоумышленников задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

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Задержанным киевлянам от 21 до 27 лет. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК.

Вандалам грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось 4 сентября, окутанный легендами старейший фонтан столицы оригинально обновили. Пользователи соцсетей обсуждают смену цвета скульптуры-фонтана Самсона на киевском Подоле.

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Теги: Самсон, Киев, фонтан, Подол
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    04.09.2019, 14:35
Оценка:  -1
WTF2wtf
"Это контракт" ... кто-то малолетним дебилам за все это платит.
Уголовка и денежный штраф такой, чтобы по 10 лет выплачивали вместе с родителями!
WTF2wtf    04.09.2019, 14:35
Оценка:  -1
WTF2wtf
"... до 3 лет лишения свободы"
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