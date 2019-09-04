В Киеве сухой тополь разбил припаркованные авто

В результате инцидента повреждения получили Chevrolet Aveo и Nissan Almera.

К счастью, никто из людей не пострадал kiev.informator.ua

В среду, 4 сентября, в Киеве на улице Теремковской, 16 упало дерево. Сухой тополь упал на припаркованные автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших, повреждения получили только автомобили. Все случилось около 09:50.

Об этом сообщает Информатор.

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В районе падения дерева стояли два автомобиля. В результате инцидента повреждения получили Chevrolet Aveo и Nissan Almera. Тополь упал между автомобилями. Соответственно у одной машины повреждения передней части, а у второй задней.

К счастью, никто из людей не пострадал. Для фиксации случая на место вызвали патрульных и следственно-оперативную группу. Сумма убытков устанавливается.

Сумма убытков устанавливается kiev.informator.ua

Как сообщалось 27 августа, в Киеве на женщину упало дерево.

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