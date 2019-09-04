Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве сухой тополь разбил припаркованные авто

Комментариев: 0
В результате инцидента повреждения получили Chevrolet Aveo и Nissan Almera.
К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
kiev.informator.ua

В среду, 4 сентября, в Киеве на улице Теремковской, 16 упало дерево. Сухой тополь упал на припаркованные автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших, повреждения получили только автомобили.  Все случилось около 09:50.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве засняли, как мужчина чудом спасся из-под падающего дерева

В районе падения дерева стояли два автомобиля. В результате инцидента повреждения получили Chevrolet Aveo и Nissan Almera. Тополь упал между автомобилями. Соответственно у одной машины повреждения передней части, а у второй задней.

К счастью, никто из людей не пострадал. Для фиксации случая на место вызвали патрульных и следственно-оперативную группу. Сумма убытков устанавливается.  

Сумма убытков устанавливается
Сумма убытков устанавливается
kiev.informator.ua

Как сообщалось 27 августа, в Киеве на женщину упало дерево.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: дерево, авто, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь