Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков

Сергей Конюшок - чемпион мира по стронгмену .

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В минувший уикенд в Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest, на котором выступили сильнейшие люди планеты. Не обошлось здесь и без установления национального рекорда.

Об этом сообщает “Большой Киев“.

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Рекорд принадлежит чемпиону мира по стронгмену Сергею Конюшку, который протянул пять грузовиков.

Также продемонстрировали свою физическую силу и самый сильный человек мира Василий Вирастюк, рекордсмен GUINNESS WORLD RECORDS Олег Тягнызуб, команда ФК “Маэстро“.

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