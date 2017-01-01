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Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков

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Сергей Конюшок - чемпион мира по стронгмену .
Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков
© bigkiev.com.ua
Фото 1/3
  • В Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest
  • В Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest
  • В Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest
Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков
В Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest
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В минувший уикенд в Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest, на котором выступили сильнейшие люди планеты. Не обошлось здесь и без установления национального рекорда.

Об этом сообщает “Большой Киев“.

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Рекорд принадлежит чемпиону мира по стронгмену Сергею Конюшку, который протянул пять грузовиков.

Также продемонстрировали свою физическую силу и самый сильный человек мира Василий Вирастюк, рекордсмен GUINNESS WORLD RECORDS Олег Тягнызуб, команда ФК “Маэстро“.

Как сообщалось 

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Теги: стронгмену, силач, Киев, рекорд, Muromets Fest
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