Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков
Сергей Конюшок - чемпион мира по стронгмену .
Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков
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Нацрекорд: Стронгмен Конюшок протянул 5 грузовиков
В Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest
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В минувший уикенд в Киеве состоялся фестиваль Muromets Fest, на котором выступили сильнейшие люди планеты. Не обошлось здесь и без установления национального рекорда.
Об этом сообщает “Большой Киев“.
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Рекорд принадлежит чемпиону мира по стронгмену Сергею Конюшку, который протянул пять грузовиков.
Также продемонстрировали свою физическую силу и самый сильный человек мира Василий Вирастюк, рекордсмен GUINNESS WORLD RECORDS Олег Тягнызуб, команда ФК “Маэстро“.
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