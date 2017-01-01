Кличко просит парламент распустить Киевсовет

Мєр Киева просит распустить Киевсовет из-за неявки депутатов на заседания.

Столичный градоначальник попросил Верховную Раду распустить Киевсовет из-за неявки депутатов на заседания. Об этом сообщил сам Кличко, передают Українські новини.

Кличко заявил, что просить парламент распустить КГГА и назначить досрочные выборы.

Я обращаюсь к парламенту... насчет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве, - заявил Кличко.

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Он отметил, что на пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения. Депутаты сорвали также два предыдущих пленарных заседания.

Поскольку работать хотят далеко не все депутаты, мэр Киева Виталий Кличко принял решение просить парламент о роспуске Киевсовета и проведении досрочных выборов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко обратится в Раду для роспуска Киевсовета. Если заседание лидеров фракций не состоится Кличко обратится в Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

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