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В Киеве у недавно отремонтированного моста разрушаются опоры

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На место уже прибыли ремонтные бригады.
Пользователи активно комментируют состояние моста
Пользователи активно комментируют состояние моста
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В Киеве на недавно восстановленном мосту возле станции метро Нивки у опор были обнаружены повреждения, характерные для длительного износа.

Об этом сообщает “Киев Оперативный“ на странице в Facebook.

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В сообществе отметили, что на место уже прибыли ремонтные бригады, которые пытаются исправить ситуацию.

“Восстановленный мост вблизи станции метро Нивки уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?“, - отмечается в публикации.

Как сообщалось 12 сентября, кусок моста упал на автомобиль в Киеве.

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Теги: Киев, мост
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