В Киеве у недавно отремонтированного моста разрушаются опоры
В Киеве на недавно восстановленном мосту возле станции метро Нивки у опор были обнаружены повреждения, характерные для длительного износа.
Об этом сообщает “Киев Оперативный“ на странице в Facebook.
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В сообществе отметили, что на место уже прибыли ремонтные бригады, которые пытаются исправить ситуацию.
“Восстановленный мост вблизи станции метро Нивки уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?“, - отмечается в публикации.
Как сообщалось 12 сентября, кусок моста упал на автомобиль в Киеве.
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