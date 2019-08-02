Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

Комментариев: 5
Пользователи соцсети активно комменттруют прецедент.
У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции
© скриншот
Фото 1/6
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
  • Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции
Рухнул огромный кусок бетона с нижней части полотна
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров,  упала часть бетонной конструкции.

Запись была опубликована изданием “Киев Оперативный“ в Facebook.

Заметно, что огромный кусок бетона с нижней части полотна лежит на островке у сваи моста.

Читай также: В Киеве на “мосту Кличко“ треснуло боковое стекло

“На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?“, - спрашивают администраторы паблика.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими соображениями относительно износа киевских мостов, а также подозрениями относительно причин их внезапной “усталости“. 

Как сообщалось 30 июля, стало известно, когда начнется реконструкция моста Патона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: мост, Киев, разрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Michael2811    02.08.2019, 16:59
Оценка:  0
Michael2811
Куда смотрит К/студия им.Довженко??? Русские с Мосфильма Керченский построили ......и не жалуются.
Иван    02.08.2019, 15:56
Оценка:  +2
Иван
Еще один устал
Кайдаш    02.08.2019, 15:40
Оценка:  +1
Кайдаш
этот мост старше меня, шо ви хотите?
ВосставшийИзБана    02.08.2019, 16:04
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Хотим, чтобы мосты содержались в хорошем состоянии.
krolikoffnеt    02.08.2019, 16:38
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Сейчас ЗЕ попрыгает по фантанчикам и за пять минут все подчинит.
Кайдаш    02.08.2019, 17:08
Оценка:  0
Кайдаш
Риторический вопрос - где бабло на ремонт всего и вся?
rem#1: Я все 27 лет независимости ишачил, как проклятый - а это подоходный налог + НДС на каждую выпитую бутылку пива и пр... Где это бабло?
rem#2 Аиды за 27 лет превратили свой Эрец-Исроэл из пустыни в цветущий сад. У нас мосты
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь