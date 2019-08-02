У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции
В сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, упала часть бетонной конструкции.
Запись была опубликована изданием “Киев Оперативный“ в Facebook.
Заметно, что огромный кусок бетона с нижней части полотна лежит на островке у сваи моста.
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“На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?“, - спрашивают администраторы паблика.
Пользователи соцсети в комментариях поделились своими соображениями относительно износа киевских мостов, а также подозрениями относительно причин их внезапной “усталости“.
Как сообщалось 30 июля, стало известно, когда начнется реконструкция моста Патона.
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rem#1: Я все 27 лет независимости ишачил, как проклятый - а это подоходный налог + НДС на каждую выпитую бутылку пива и пр... Где это бабло?
rem#2 Аиды за 27 лет превратили свой Эрец-Исроэл из пустыни в цветущий сад. У нас мосты