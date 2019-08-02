Пользователи соцсети активно комменттруют прецедент.

У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

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У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

В сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, упала часть бетонной конструкции.

Запись была опубликована изданием “Киев Оперативный“ в Facebook.

Заметно, что огромный кусок бетона с нижней части полотна лежит на островке у сваи моста.

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“На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?“, - спрашивают администраторы паблика.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими соображениями относительно износа киевских мостов, а также подозрениями относительно причин их внезапной “усталости“.

Как сообщалось 30 июля, стало известно, когда начнется реконструкция моста Патона.

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